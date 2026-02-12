«Трезвую пробежку» в Перми отменили из-за недобора желающих

Традиционную «Трезвую пробежку», которая должна была пройти в честь День защитника Отечества в Перми, отменили.
Такое решение приняли организаторы, активисты общественной организации «Трезвая Пермь». Они рассказали в социальных сетях сообщества, что причиной отмены «Трезвой пробежки» в Перми стала низкая активность участников и недобор желающих, но пообещали организовать забег в другой день.
Отметим, что 1 марта в Перми собираются провести «Снежный забег», в котором будут участвовать только женщины.
