Женский «Снежный забег» устроят в Перми в марте

Первый женский забег в Перми пройдет 1 марта. Для участниц подготовили два формата: спортивный забег на 3 км (на результат) и фан-забег на 1,5 км. Специальной подготовки для участия в «Снежном забеге» не требуется — стартовать можно в любом темпе: хоть бегом, хоть пешком.

«Слоган забега — "Начни с белого". Это не только спортивный старт, но и символ нового начала на пороге весны. "Снежный забег" задуман как праздник и фестиваль для женщин — с акцентом на поддержку, движение и живое общение», — отметила инициатор мероприятия, руководитель Пермского бегового движения Александра Посохина. В программу «Снежного забега» войдут также паблик-ток о жизни, балансе и взаимной поддержке, мастер-классы по здоровью, психологии и телу, а также творческие активности.

Кстати! В начале февраля открылась регистрация на самую массовую лыжную гонку страны: в ней участвует порядка миллиона человек.

