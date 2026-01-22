Пермский лыжник Савелий Коростелев получил официальное приглашение на Олимпийские игры-2026

Пермский спортсмен, которого назвали «сигма-боем» российских лыж, Савелий Коростелев получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийские игры-2026. Они пройдут в Италии с 9 по 22 февраля.
Также приглашение на Олимпиаду-2026 получила лыжница Дарья Непряева. Российские спортсмены смогут выступать на играх в нейтральном статусе.
Ранее Савелий Коростелев участвовал в нескольких этапах Кубка мира. Он вошел в пятерку в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом. Ранее пермского спортсмена назвали одной из главных надежд на Олимпийские игры-2026, если российских лыжников допустят до соревнований.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)