Пермский лыжник Савелий Коростелев получил официальное приглашение на Олимпийские игры-2026

Также приглашение на Олимпиаду-2026 получила лыжница Дарья Непряева. Российские спортсмены смогут выступать на играх в нейтральном статусе.

Ранее Савелий Коростелев участвовал в нескольких этапах Кубка мира. Он вошел в пятерку в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом. Ранее пермского спортсмена назвали одной из главных надежд на Олимпийские игры-2026, если российских лыжников допустят до соревнований.

