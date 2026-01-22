Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Пермский лыжник Савелий Коростелев получил официальное приглашение на Олимпийские игры-2026

Пермский спортсмен, которого назвали «сигма-боем» российских лыж, Савелий Коростелев получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийские игры-2026. Они пройдут в Италии с 9 по 22 февраля.

Saveliy Korostelev/Telegram
Saveliy Korostelev/Telegram

Также приглашение на Олимпиаду-2026 получила лыжница Дарья Непряева. Российские спортсмены смогут выступать на играх в нейтральном статусе. 

Ранее Савелий Коростелев участвовал в нескольких этапах Кубка мира. Он вошел в пятерку в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом. Ранее пермского спортсмена назвали одной из главных надежд на Олимпийские игры-2026, если российских лыжников допустят до соревнований. 

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: