Больше 200 фигуристов-любителей подали заявки на участие в пермском проекте, вдохновленном «Ледниковым периодом»

Из 200 заявок члены жюри отобрали больше 40 человек в трех возрастных категориях: 0-14 лет, 15-20 лет, 21 год и старше. Номинаций также три: «Одиночное женское катание», «Одиночное мужское катание», «Танцы в паре». Отборочный этап «Народного ледникового» планируется 14 и 15 февраля на «Бионород Катке».

Выступления оценит профессиональное жюри в лице бронзового призера Олимпийских игр, чемпиона мира, двукратного чемпиона Европы Максима Шабалина, заслуженного тренера по фигурному катанию Валентины Тюковой, судьи по танцам на льду и одиночному фигурному катанию Полины Генсон и тренера Павла Слюсаренко, а также режиссера Фестиваля зимнего спорта Ильи Авербуха. Финал проекта запланирован на 21 февраля.

В начале февраля открылась регистрация на самую массовую лыжную гонку страны: в ней участвует порядка миллиона человек.

Информационный обзор редакции. 0+