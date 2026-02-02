Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Открылась регистрация на самую массовую лыжную гонку страны: в ней участвует порядка миллиона человек

Пермский край 14 февраля готовится принять самую массовую лыжную гонку «Лыжня России 2026». В этом году она объединит все регионы страны: на массовый старт выйдут порядка миллиона человек.

Пресс-служба министерства спорта Пермского края

В 2026 году организаторы подготовили три дистанции: 2 км для всех желающих без учета возраста, 5 км для юношей и девушек,10 км для мужчин и женщин. В пресс-службе министерства спорта рассказали, что регистрация на «Лыжню России» будет доступна до 13 февраля включительно.

Пермский край станет единственным регионом с одновременным стартом во всех муниципальных образованиях. В Перми лыжный забег проведут на базе «Пермские медведи». 

