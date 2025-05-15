Пермяк Савелий Коростелев попал в лонг-лист рейтинга Forbes: его называют «сигма-боем» российских лыж

В рейтинг «30 до 30» попадают получившие признание в профессиональной среде спортсмены, актеры, музыканты, предприниматели, а также ученые, изобретатели, модели, дизайнеры. Forbes называет 21-летнего Савелия Коростелева «сигма-боем» российских лыж и одной из главных надежд на Олимпийские игры-2026, если российских спортсменов допустят до соревнований.

Савелий Коростелев родился в Перми, его мать — известная российская лыжница и призер Олимпийских игр Наталья Коростелева. Двукратный чемпион мира среди юниоров, призер и победитель чемпионатов России. Представлял на соревнованиях Архангельскую область, а также Татарстан. «Нынешние реалии таковы, что за свой родной регион, к сожалению, я не могу бегать эстафеты и командные спринты. Но Пермский край навсегда в сердце», — делился в своем телеграм-канале Савелий Коростелев в 2023 году.

Недавно мы рассказывали о том, что пермяк Кирилл Перминов стал победителем одного из самых сложных ультрамарафонов в мире.

Информационный обзор редакции.