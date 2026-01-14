Денис Бонус даст мастер-классы по сноуборду и джиббингу на большой горке

В Пермь с мастер-классом приедет один из самых известных российских сноубордистов и джибберов Денис Бонус. Прорайдер должен был выступить в конце декабря, но из-за отмены авиарейса встреча не состоялась.
В пресс-службе министерства спорта рассказали, что 16 января Денис Бонус намерен поделиться опытом и провести авторские мастер-классы для тех, кто уже уверенно стоит на сноуборде и хочет прокачать технику. Встречу с прорайдером планируют провести на большой горке на эспланаде в рамках Фестиваля зимнего спорта, который проходит в Перми.
Кстати, на набережной Камы в Перми откроются склоны для сноуборда и горных лыж: их начали строить в конце декабря.
