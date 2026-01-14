Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Денис Бонус даст мастер-классы по сноуборду и джиббингу на большой горке

В Пермь с мастер-классом приедет один из самых известных российских сноубордистов и джибберов Денис Бонус. Прорайдер должен был выступить в конце декабря, но из-за отмены авиарейса встреча не состоялась.

Фестиваль зимнего спорта

В пресс-службе министерства спорта рассказали, что 16 января Денис Бонус намерен поделиться опытом и провести авторские мастер-классы для тех, кто уже уверенно стоит на сноуборде и хочет прокачать технику. Встречу с прорайдером планируют провести на большой горке на эспланаде в рамках Фестиваля зимнего спорта, который проходит в Перми.

Кстати, на набережной Камы в Перми откроются склоны для сноуборда и горных лыж: их начали строить в конце декабря.

Информационный обзор редакции. 16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: