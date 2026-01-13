Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Перми собираются провести ночной забег по торговому центру

В торговом центре «Планета» 16-17 января собираются провести ночной забег, который входит в серию MallRun. Он пройдет в Перми в третий раз и будет посвящен Новому году. Трассой для бега станет второй этаж торговой галереи.

DETKIN SPORT/ВКонтакте

Как рассказали организаторы, будет действовать несколько дистанций: детские на 650 м и на 1,3 км, семейный на 1,95 км, взрослый на 3,25 км, а также шопинг-забег и забег «Дедов Морозов и Снегурочек».

Кстати! На одном из главных городских забегов — Пермском марафоне — в этом году появится костюмированная дистанция.

Информационный обзор редакции. 6+

