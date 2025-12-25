Открылась регистрация на пермский полумарафон «ЗаБег РФ»

В 2026 году на полумарафоне «ЗаБег РФ» будут доступны пять беговых дистанций: на 21 км, на 10 км, на 5 км, детская на 1 км и на 300 метров для малышей. Также будет действовать дистанция на 5 км для северной ходьбы.

Полумарафон «ЗаБег РФ» в 2026 году пройдет в восьмой раз. В прошлом году на старт вышли 6000 участников.

Кстати, в ноябре уже открылась регистрация на одно из самых масштабных спортивных событий — Пермский марафон: он пройдет 5 и 6 сентября.

