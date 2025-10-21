Пермячка Александра Посохина прошла триатлон IRONMAN и стала «Железным человеком»

Триатлон Ironman считается одним из самых сложных однодневных соревнований в мире. Александре необходимо было преодолеть без перерыва дистанцию, состоящую из трех этапов: сначала был заплыв на 3,86 ка, затем велозаезд на 180,26 км и марафонский забег на 42 км.

Спортсменка преодолела всю дистанцию за 14 часов 28 минут, успев до закрытия финиша, и получила звание «Железный человек». «Это очень круто, что вы меня поддерживали, — поделилась Александра Посохина в своем телеграм-канале «Мадам баттерфляй». — А я не знаю, готова ли я еще когда-нибудь на эти страдания, но это нереально крутой опыт. Даже несмотря на то, что иногда он был "жопут". В общем, нереально с собой горжусь».

