Пермячка Александра Посохина прошла триатлон IRONMAN и стала «Железным человеком»

Спортсменка и руководитель проектов «Первое пермское беговое» Александра Посохина сумела преодолеть всю дистанцию триатлона IRONMAN. Соревнования проходили в Португалии, в городе Кашкайше.

Мадам баттерфляй/Telegram

Триатлон Ironman считается одним из самых сложных однодневных соревнований в мире. Александре необходимо было преодолеть без перерыва дистанцию, состоящую из трех этапов: сначала был заплыв на 3,86 ка, затем велозаезд на 180,26 км и марафонский забег на 42 км.

Спортсменка преодолела всю дистанцию за 14 часов 28 минут, успев до закрытия финиша, и получила звание «Железный человек». «Это очень круто, что вы меня поддерживали, — поделилась Александра Посохина в своем телеграм-канале «Мадам баттерфляй». — А я не знаю, готова ли я еще когда-нибудь на эти страдания, но это нереально крутой опыт. Даже несмотря на то, что иногда он был "жопут". В общем, нереально с собой горжусь».

Недавно мы рассказывали о том, что пермяк Владимир Никитин побил рекорд России по бегу.

Информационный обзор редакции.

