С «Танцем слонов» и мастер-классами: в ноябре в Кунгуре пройдет еще один фестиваль воздухоплавания

В Кунгуре в 2025 году собираются устроить еще один фестиваль воздухоплавания. Он будет называться «Счастье в небе» и пройдет в ноябре.
В программе фестиваля запланированы подъемы на шаре, мастер-классы от самих воздухоплавателей и свечение аэростатов «Танец слонов». В течение двух дней, 2 и 3 ноября, на Соборной площади в Кунгуре будут работать тематические фотозоны, торговые ряды с фудмаркетом. Организаторы отметили, что подъемы аэростатов будут проводить при благоприятных погодных условиях.
Напомним, в этом году к организации фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» в Кунгуре вернулась прежняя команда, занимающаяся им до 2022 года. Событие проходило в течение четырех дней и включало в том числе Чемпионат Приволжского федерального округа.
