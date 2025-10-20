Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

С «Танцем слонов» и мастер-классами: в ноябре в Кунгуре пройдет еще один фестиваль воздухоплавания

В Кунгуре в 2025 году собираются устроить еще один фестиваль воздухоплавания. Он будет называться «Счастье в небе» и пройдет в ноябре.

Полет на шаре. Счастье В небе/ВКонтакте

В программе фестиваля запланированы подъемы на шаре, мастер-классы от самих воздухоплавателей и свечение аэростатов «Танец слонов». В течение двух дней, 2 и 3 ноября, на Соборной площади в Кунгуре будут работать тематические фотозоны, торговые ряды с фудмаркетом. Организаторы отметили, что подъемы аэростатов будут проводить при благоприятных погодных условиях.

Напомним, в этом году к организации фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» в Кунгуре вернулась прежняя команда, занимающаяся им до 2022 года. Событие проходило в течение четырех дней и включало в том числе Чемпионат Приволжского федерального округа.

Информационный обзор редакции. 0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: