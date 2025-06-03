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Фестиваль «Небесная ярмарка» вернется в этом году

В 2025 году в Пермском крае возвращается фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка». Его планируют провести в Кунгуре с 5 по 9 июля.

Кунгурский округ/ВКонтакте

Программу фестиваля пока не разглашают. Известно, что в рамках «Небесной ярмарки» пройдет Чемпионат Приволжского федерального округа, а также будет разыгран Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту.

К организации фестиваля «Небесная ярмарка» в этом году намерена вернуться прошлая команда, занимающаяся им до 2022 года, в их числе — Федерации воздухоплавания Пермского края. 

Недавно мы рассказывали о том, что на городской набережной Камы пройдет фестиваль водных активностей.

Информационный обзор редакции. 0+

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