Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

На матче «Пармы» на Winline Basket Cup выступит Антоха МС

На баскетбольный матч «Парма» — «Локомотив-Кубань» приедет выступить Антоха MC. Игра пройдет 15 октября в УДС «Молот».

БК «Парма»/ВКонтакте

Это первый домашний матч баскетбольного клуба в рамках турнира WINLINE Basket Cup. Он продлится до конца марта 2026 года, на площадках сразятся сильнейшие клубы России и Европы. Недавно сменивший название пермский баскетбольным клуб будет выступать с прошлым именем — «Парма».

В пресс-службе баскетбольного клуба рассказали, что на WINLINE Basket Cup планируется также выступление группы El Capitan и баскетбольное шоу.

Недавно мы показывали новую форму футбольного клуба «Амкар»: она посвящена коми-пермякам.

Информационный обзор редакции. 12+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: