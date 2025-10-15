На матче «Пармы» на Winline Basket Cup выступит Антоха МС

Это первый домашний матч баскетбольного клуба в рамках турнира WINLINE Basket Cup. Он продлится до конца марта 2026 года, на площадках сразятся сильнейшие клубы России и Европы. Недавно сменивший название пермский баскетбольным клуб будет выступать с прошлым именем — «Парма».

В пресс-службе баскетбольного клуба рассказали, что на WINLINE Basket Cup планируется также выступление группы El Capitan и баскетбольное шоу.

Недавно мы показывали новую форму футбольного клуба «Амкар»: она посвящена коми-пермякам.

Информационный обзор редакции. 12+