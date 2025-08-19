Показываем новую форму футбольного клуба «Амкар»: она посвящена коми-пермякам

На всех видах формы изображен коми-пермяцкий орнамент из специальных символов, олицетворяющих спорт, природу и уникальную культуру Пермского края. Все фамилии и номера игроков «Амкара» на форме изображены тематическим шрифтом.

Черный и красный цвет в новой форме показывают приверженность традициям и принципам клуба: джерси также выполнены на манер традиционных косовороток, а национальный орнамент размещен там, где были пуговицы и пояса. Комплекты вратарей выполнены в двух цветах — зеленом и сером — они отражают природу Пермского края: широкие зеленые леса и каменистую серую местность Уральских гор.