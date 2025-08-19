Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Спорт

Показываем новую форму футбольного клуба «Амкар»: она посвящена коми-пермякам

Игроки пермского футбольного клуба «Амкар» 20 августа выйдут на поле в новой форме, посвященной коми-пермякам и 100-летию Коми-пермяцкого округа. Команда будет играть с дзержинским «Химиком».

ФК «Амкар Пермь»/ВКонтакте
ФК «Амкар Пермь»/ВКонтакте
ФК «Амкар Пермь»/ВКонтакте

На всех видах формы изображен коми-пермяцкий орнамент из специальных символов, олицетворяющих спорт, природу и уникальную культуру Пермского края. Все фамилии и номера игроков «Амкара» на форме изображены тематическим шрифтом.

Черный и красный цвет в новой форме показывают приверженность традициям и принципам клуба: джерси также выполнены на манер традиционных косовороток, а национальный орнамент размещен там, где были пуговицы и пояса. Комплекты вратарей выполнены в двух цветах — зеленом и сером — они отражают природу Пермского края: широкие зеленые леса и каменистую серую местность Уральских гор.

ФК «Амкар Пермь»/ВКонтакте
ФК «Амкар Пермь»/ВКонтакте
ФК «Амкар Пермь»/ВКонтакте

Бежевые футболки отсылают к предкам, которые часто носили белые косоворотки, менявшие цвет после долгой носки и работы на солнце. «Это показатель упорной и долгой работы в поле, чтобы добиваться результата, ровно, как и в футболе», — объяснили в пресс-службе футбольного клуба.

Информационный обзор редакции.

