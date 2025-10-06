Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Легкоатлет Владимир Никитин пробежал полумарафон меньше чем за час: и это новый рекорд России

Пермский легкоатлет Владимир Никитин отличился новым рекордом. 5 октября он пробежал Казанский полумарафон меньше чем за час: спортсмен финишировал с результатом 59 мин. 51 сек.

Владимир Никитин/Telegram

Владимир Никитин побил рекорд России, став первым, кому удалось преодолеть полумарафон быстрее одного часа. По ходу забега он также установил еще один рекорд страны на 15 км — 42 мин. 40 сек.

Меньше месяца назад пермский легкоатлет уже побил рекорд по бегу на Московском марафоне. Он преодолел дистанцию в 10 км за рекордное время: 27 мин. 40 сек.

