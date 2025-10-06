Легкоатлет Владимир Никитин пробежал полумарафон меньше чем за час: и это новый рекорд России

Владимир Никитин побил рекорд России, став первым, кому удалось преодолеть полумарафон быстрее одного часа. По ходу забега он также установил еще один рекорд страны на 15 км — 42 мин. 40 сек.

Меньше месяца назад пермский легкоатлет уже побил рекорд по бегу на Московском марафоне. Он преодолел дистанцию в 10 км за рекордное время: 27 мин. 40 сек.

