Стало известно, когда в Перми пройдет «Счастливый забег»

Для участников «Счастливого забега» подготовили несколько дистанций: на 1,5 км и 3 км для тех, кому больше 18 лет, на 1,5 км для тех, кому от 10 до 17 лет, на 1 км для детей от 7 до 9 лет.

Первым спортивным событием года в Перми была «Спартаковская миля», которая прошла в апреле, в июне прошел «РУТС», в августе — Perm trail. А в сентябре прошел Пермский марафон, который объединил 17 тыс. участников.

Информационный обзор редакции. 6+