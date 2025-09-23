Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Стало известно, когда в Перми пройдет «Счастливый забег»

Началась регистрация на «Счастливый забег», который пройдет на набережной Камы 19 октября. Это последнее в 2025 году мероприятие-спутник Пермского марафона.

Эдуард Соснин/Telegram

Для участников «Счастливого забега» подготовили несколько дистанций: на 1,5 км и 3 км для тех, кому больше 18 лет, на 1,5 км для тех, кому от 10 до 17 лет, на 1 км для детей от 7 до 9 лет.

Первым спортивным событием года в Перми была «Спартаковская миля», которая прошла в апреле, в июне прошел «РУТС», в августе — Perm trail. А в сентябре прошел Пермский марафон, который объединил 17 тыс. участников.

