Одну из старейших горнолыжных трасс собираются закрыть

«Горные лыжи и сноуборды после 20 лет активного использования прекращают свое существование», — поделились в социальных сетях представители «Полазны». В зимнем сезоне центра активного отдыха планируют оставить только «ватрушки» и «бананы».

Причиной закрытия «горнолыжки» стала передача земли спортивной школе, которая находится неподалеку. Все объекты, которые касаются горнолыжного отдыха, собираются сносить.

Ранее мы рассказывали о том, что «Губаха» претендует на звание лучшего горнолыжного курорта России.

