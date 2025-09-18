Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Спорт

Одну из старейших горнолыжных трасс собираются закрыть

Один из старейших горнолыжных курортов Пермского края закрылся. Речь о центре активного отдыха «Полазна», который находится на территории заказника «Лунежские горки».

Центр активного отдыха «Полазна»/ВКонтакте

«Горные лыжи и сноуборды после 20 лет активного использования прекращают свое существование», — поделились в социальных сетях представители «Полазны». В зимнем сезоне центра активного отдыха планируют оставить только «ватрушки» и «бананы».

Причиной закрытия «горнолыжки» стала передача земли спортивной школе, которая находится неподалеку. Все объекты, которые касаются горнолыжного отдыха, собираются сносить. 

Ранее мы рассказывали о том, что «Губаха» претендует на звание лучшего горнолыжного курорта России.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

