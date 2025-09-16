Для участников «Кросса наций» в этом году подготовили пять дистанций

Одновременный старт «Кросса наций» в Пермском крае дадут в 43 муниципальных образованиях. В 2025 году будет пять дистанций: на 1000 м для лиц с ОВЗ и инвалидностью, на 1000 м для детей до 2016 года, на 2000 м для всех желающих, на 4000 м для девушек и юношей до 2006 года, на 6000 м для мужчин и женщин до 2005 года.

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что центральный забег состоится на пермской лыжной базе «Динамо». В течение всего дня на центральной сцене пройдут творческие номера и выступления артистов.

Недавно мы рассказывали об итогах Пермского марафона: в этом году он собрал 17 тысяч участников.

