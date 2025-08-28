Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На Гранд-финале турнира по баскетболу выступит ICEGERGERT

Гранд-финал Winline Лиги 3х3 по баскетболу пройдет в Перми. Спортивное событие собираются провести 30-31 августа на эспланаде. Хэдлайнером и специальным гостем турнира станет трэп-исполнитель ICEGERGERT, известный по песням «Наследство» (18+) и Fake ID (18+).

ICEGERGERT/ВКонтакте

В Гранд-финале будут участвовать 8 лучших команд Winline Чемпионата России 3х3 и 6 команд, получивших wild card. Среди них 4 зарубежные, представляющие США, Сербию Словению и Мадагаскар. Честь Пермского края будут защищать две команды — Bionord и Bionord Pro.

В пресс-службе министерства спорта Пермского края рассказали, что в первый день пройдут квалификационные матчи и игры группового этапа. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, в рамках которого пройдут четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Информационный обзор редакции.

