На Гранд-финале турнира по баскетболу выступит ICEGERGERT

Гранд-финал Winline Лиги 3х3 по баскетболу пройдет в Перми. Спортивное событие собираются провести 30-31 августа на эспланаде. Хэдлайнером и специальным гостем турнира станет трэп-исполнитель ICEGERGERT, известный по песням «Наследство» (18+) и Fake ID (18+).
В Гранд-финале будут участвовать 8 лучших команд Winline Чемпионата России 3х3 и 6 команд, получивших wild card. Среди них 4 зарубежные, представляющие США, Сербию Словению и Мадагаскар. Честь Пермского края будут защищать две команды — Bionord и Bionord Pro.
В пресс-службе министерства спорта Пермского края рассказали, что в первый день пройдут квалификационные матчи и игры группового этапа. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, в рамках которого пройдут четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.
