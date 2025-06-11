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Выступление «Ивана Степанова и ансамбля дрессированных клонов» и посещение «Конфектории»: появились подробности о забеге РУТС

Стала известна программа забега РУТС в Перми. Планируется, что в этом году он превратится в событие на стыке спорта и культуры.

РУТС/ВКонтакте

В 2025 году РУТС в Перми станет главным в стране. Стартовый городок разместится у амфитеатра на набережной, где собираются организовать спортивные активности, мастер-классы, детские зоны и живую музыку. В концертной программе заявлены: daaaaarrri, Dj Кипятков, «Иван Степанова и Ансамбль дрессированных клонов», panacea’, «Меланхолия 1», Makkонаxи.

Планируется, что сам забег пройдет вечером. Организаторы РУТСа в Перми рассказали, что участники стартуют от амфитеатра на набережной, затем побегут через вокзал Пермь I, дворик ТЮЗа, «Дом Дягилева», музей «Конфектория», Театр-Театр, PERMM и ТЦ «ТЦ Эспланада iMall».

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми в июле устроят массовый заплыв через Каму.

Информационный обзор редакции. 18+

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