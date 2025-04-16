Забег РУТС в этом году превратят в фестиваль на стыке культуры и спорта

В пресс-службе министерства культуры рассказали, что участвовать в забеге РУТС в Перми собираются в этом году 3,5 тыс. человек со всей страны. В прошлом году событие прошло впервые, к нему присоединились порядка 800 человек.

Культурный забег — один из спутников Пермского марафона. В этом году будут действовать два маршрута, которые пройдут через знаковые места города: на 10 и 5 км.

Ранее мы рассказывали о том, что старт полумарафона «ЗаБег РФ» перенесли на другую дату.

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