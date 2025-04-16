18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Забег РУТС в этом году превратят в фестиваль на стыке культуры и спорта

РУТС в Перми в 2025 году пройдет 13 июня в формате большого красочного фестиваля на стыке культуры и спорта. Сам забег состоится вечером, а утром и в течение всего дня планируются спортивные активности, мастер-классы, детская зона и большая концертная программа.

Пресс-служба министерства культуры Пермского края
Пресс-служба министерства культуры Пермского края

В пресс-службе министерства культуры рассказали, что участвовать в забеге РУТС в Перми собираются в этом году 3,5 тыс. человек со всей страны. В прошлом году событие прошло впервые, к нему присоединились порядка 800 человек.

Культурный забег — один из спутников Пермского марафона. В этом году будут действовать два маршрута, которые пройдут через знаковые места города: на 10 и 5 км.

Ранее мы рассказывали о том, что старт полумарафона «ЗаБег РФ» перенесли на другую дату.

Информационный обзор редакции. 18+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: