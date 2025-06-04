«Челлендж, к которому идут не один год»: в июле устроят массовый заплыв через Каму

Для пловцов подготовили несколько дистанций, которые подойдут начинающим и продвинутым спортсменам: 800 м и 200 м вдоль берега на городском пляже, 1500 м со стартом от Речного вокзала и финишем на правой стороне города. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края отметили, что в этом году появится новая дистанция — 4 км для самых опытных пловцов.

«Переплыть Каму для многих пермяков — челлендж, к которому идут не один год. Это не заплыв в бассейне: течение, ветер, волны, открытая вода — здесь каждый остается один на один с рекой. Но именно в этом и кроется особая притягательность старта: преодоление, характер, свобода», — рассказали организаторы заплыва.

Кстати, в июне в Перми пройдет фестиваль, посвященный водным видам спорта: мы рассказывали, что в программе.

Информационный обзор редакции.