Федерация воздухоплавания не будет участвовать в «Небесной ярмарке»

Федерация воздухоплавания Пермского края отказалась участвовать в событиях «Небесной ярмарки» в этом году. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на президента Пермской региональной федерации воздухоплавательного спорта Андрея Вертипрахова.

Как рассказал Андрей Вертипрахов, федерация воздухоплавательного спорта Пермского края» с 2023 года не является организатором фестиваля «Небесная ярмарка». Собственником бренда «Небесная ярмарка» является администрация Кунгурского округа. Участвовать в программе фестиваля федерация также не будет, так как в программе «Небесной ярмарки» нет спортивных соревнований.

В 2023 году фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» пройдет на новой площадке — рядом с деревней Теплая в Кунгурском районе.

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