Костюмированный заплыв и гидрофлайты: на набережной Камы пройдет фестиваль водных активностей

На городской набережной в Перми 14 июня проведут фестиваль водных активностей. Он объединит виды спорта, которые развиваются сейчас в регионе: от гидрофлайтов и аквабайках на до парусного спорта.
В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что зрители увидят также соревнования по судомодельному спорту, рыболовному спорту, гонки на лодках «Дракон», а также костюмированный заплыв на видсерфах и sup-досках. Специальными гостями события станет команда New star Rasing team, которая представит зрелищную гонку на водных болидах.
Кроме водных выступлений на набережной Камы устроят большую развлекательную программу для детей и взрослых.
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