Костюмированный заплыв и гидрофлайты: на набережной Камы пройдет фестиваль водных активностей

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что зрители увидят также соревнования по судомодельному спорту, рыболовному спорту, гонки на лодках «Дракон», а также костюмированный заплыв на видсерфах и sup-досках. Специальными гостями события станет команда New star Rasing team, которая представит зрелищную гонку на водных болидах.

Кроме водных выступлений на набережной Камы устроят большую развлекательную программу для детей и взрослых.

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