Старт полумарафона «ЗаБег РФ» перенесли на другую дату

Перенос старта связан с проведением последнего звонка в эти же даты. В пресс-службе министерства спорта Пермского края объяснили, что для обеспечения максимальной безопасности и комфорта обоих мероприятий, в том числе зрителей и волонтеров, было принято решение перенести «ЗаБег РФ» на 25 мая.

Те, кто не сможет принять участие в полумарафоне в новую дату, могут оформить возврат слотов до 20 апреля.

Напомним, в этом году для пермских спортсменов готовят шесть дистанций для любого уровня — от новичка до профи: 21 км, 10 м, 5 км, 1 км, 300 м, 5 км северной ходьбы.

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