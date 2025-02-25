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Объявлена дата проведения культурного забега «РУТС» в этом году

В июне в Перми опять будет проходить культурный забег «РУТС». Это спортивное событие организовывают в разных городах России, и в 2025 году «РУТС» в Перми будет главным в стране.

Эдуард Соснин/Telegram

Культурный забег — один из спутников Пермского марафона. В 2025 году «РУТС» пройдет 13 июня. Как рассказал глава города Эдуард Соснин, в этот раз будет действовать два маршрута: большой (около 10 км) и малый (около 5 км). Забег пройдет через знаковые места Перми.

В 2024 году культурный забег в Перми объединил более 1000 человек. Участники пробежали по набережной Камы, заглянули в закулисье Оперного театра, потерли на удачу нос пермского мишки, «примерили» соленые уши и услышали музыку в Органном зале.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 6+

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