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Каток на эспланаде закрыли на два дня

Каток на эспланаде временно закрывают на два дня. Он не будет работать 28 и 29 января. Все предварительные записи на катание на эти дни аннулированы.

Умный спорт.рф

Причиной закрытия катка на эспланаде стало потепление. Погода в последнюю неделю января в Пермском крае будет аномально теплой. Напомним, метеорологи рассказали, что средняя температура будет соответствовать климатической норме середины марта.

Каток на эспланаде открылся 30 декабря. Закрыть его планируют в конце зимы. Но организаторы предупреждали — из-за сильных морозов или потепления каток может временно не работать.

Информационный обзор редакции.

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