Каток на эспланаде закрыли на два дня

Причиной закрытия катка на эспланаде стало потепление. Погода в последнюю неделю января в Пермском крае будет аномально теплой. Напомним, метеорологи рассказали, что средняя температура будет соответствовать климатической норме середины марта.

Каток на эспланаде открылся 30 декабря. Закрыть его планируют в конце зимы. Но организаторы предупреждали — из-за сильных морозов или потепления каток может временно не работать.

Информационный обзор редакции.