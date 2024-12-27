Стало известно о том, как будет работать каток у Театра-Театра

Новый каток будет представлять из себя хоккейную коробку 60 м на 30 м с безопасными пластиковыми бортами и натуральным льдом. В нем планируют организовать дополнительные места отдыха, а для самых маленьких посетителей устроят отдельную зону для катания.

В пресс-службе минспорта уточнили, что одновременно на катке смогут находиться не более 100 человек. Для выхода на лед нужно будет зарегистрироваться на портале Умный спорт. Каток на эспланаде будет работать всю зиму, но его намерены закрывать в случае сильных морозов до -20°С и потеплений до -5°С, а также в дни аномальных снегопадов.

Как будет работать каток на эспланаде:

31 декабря: с 10:00 до 21:00

1 января: с 14:00 до 21:00

В будни: с 10:00 до 21:00

С пятницу по воскресенье: с 10:00 до 23:00

Официальное сообщение пресс-службы министерства спорта Пермского края. 6+