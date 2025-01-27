Последняя неделя января по средней температуре будет похожа на середину марта

Причина потепления — усиление западно-восточного переноса воздушных масс. По среднесуточным данным, сумма осадков будет на 20-60% больше нормы. В понедельник, 27 января, ожидается небольшой, а местами умеренный снег. Местами возможны гололедно-изморозевые отложения. Температура составит –4…+1°С, при этом будет южный ветер 3-8 м/с.

Во вторник ожидаются умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, в отдельных районах сильный снег. Ночью температура воздуха будет на уровне –5…0°С, на востоке до –8°С. Днем столбик термометра поднимется до –3…+2°С, на востоке и северо-востоке –10…–5°С, при этом будет ветрено 4-9 м/с.

В среду, 29 января, будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, а в отдельных районах гололедица. Ночью температура воздуха составит –5…0°С, днем –10…–5°С, на юге до 0°С, к вечеру она понизится до –15…–10°С. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

30 января местами пройдет небольшой снег. Ночь будет холодной -16…-11°С, при прояснениях до –26°С. Днем столбик термометра окажется на отметке –11…–6°С. Ветер южный 8 м/с. В пятницу опять ожидаются умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь), в отдельных районах будет налипание мокрого снега, местами гололедица. Ночью температура воздуха будет на отметке –9…–4°С, днем –4…+1°С. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с.