Еще один пермяк будет судиться с организатором концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге

Житель Кировского района требует с ООО «Сэй эдженси» 87 тыс. рублей. В эту сумму входит стоимость билетов на концерт, возмещение сервисного сбора, компенсация морального вреда. Также с ответчика просят оплатить неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательств по возврату денежных средств.

Пермяк купил два билета на концерт Канье Уэста в августе. А в конце сентября получил уведомление о том, что шоу рэпера в Санкт-Петербурге отменили. В письме от организатора ООО «Сэй эдженси» было сказано, что возврат средств будет доступен с 12 октября. В пресс-службе суда рассказали, что мужчина, не дожидаясь объявленной даты, направил организатору претензию с отказом от исполнения договора в связи с отменой концерта и требованием вернуть уплаченные деньги.

В конце октября билетный оператор все-таки предложил пермяку оформить возврат денег за концерт Канье Уэста через автоматизированную форму. Но она не предусматривала компенсацию сервисного сбора, поэтому мужчина не стал оформлять возврат, а решил дождаться ответа организатора концерта на отправленную ранее претензию. Но она осталась без ответа.

Предварительное заседание по делу о возврате денег из-за отмены концерта Канье Уэста в России пройдет в декабре. Ранее мы рассказывали, что другой пермяк требует с организаторов больше 150 тыс. рублей за отмененное шоу.

Информационный обзор редакции.