За отмененный концерт Канье Уэста пермяк требует вернуть больше 150 тысяч рублей

Продажи билетов на концерт Канье Уэста начались в середине августа. Пермяк отдал за них 89 600 рублей, почти треть этой суммы пришлась на сервисный сбор. Мужчина также оформил невозвратные авиабилеты по маршруту Пермь — Санкт-Петербург — Пермь за 48 тыс. рублей и забронировал номер в гостинице за 8 тыс. рублей.

30 сентября организатор концерта ООО «Сэй Эдженси» публично заявил, что концерты Канье Уэста не состоятся, а также анонсировал возврат денежных средств. Пермяк отправил досудебные претензии, но они остались без удовлетворения. В итоге мужчина обратился в Ленинский районный суд с требованием взыскать с ООО «Сэй Эдженси» цены концертных билетов, убытков, связанных с расходами на поездку, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. К делу также привлекли билетных операторов — ООО «Интикетс», ООО «Национальная билетная система», ИП Волкова Екатерина Витальевна. Дело о возврате больше 150 тыс. рублей за отмененный концерт Канье Уэста собираются рассматривать в ноябре.

Информационный обзор редакции.