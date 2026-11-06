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За отмененный концерт Канье Уэста пермяк требует вернуть больше 150 тысяч рублей

Житель Перми через суд требует вернуть больше 150 тыс. рублей за отмененный концерт Канье Уэста. Шоу рэпера должно было состояться 10 и 11 октября 2026 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

aerial view istanbul/Shutterstock

Продажи билетов на концерт Канье Уэста начались в середине августа. Пермяк отдал за них 89 600 рублей, почти треть этой суммы пришлась на сервисный сбор. Мужчина также оформил невозвратные авиабилеты по маршруту Пермь — Санкт-Петербург — Пермь за 48 тыс. рублей и забронировал номер в гостинице за 8 тыс. рублей.

30 сентября организатор концерта ООО «Сэй Эдженси» публично заявил, что концерты Канье Уэста не состоятся, а также анонсировал возврат денежных средств. Пермяк отправил досудебные претензии, но они остались без удовлетворения. В итоге мужчина обратился в Ленинский районный суд с требованием взыскать с ООО «Сэй Эдженси» цены концертных билетов, убытков, связанных с расходами на поездку, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. К делу также привлекли билетных операторов — ООО «Интикетс», ООО «Национальная билетная система», ИП Волкова Екатерина Витальевна. Дело о возврате больше 150 тыс. рублей за отмененный концерт Канье Уэста собираются рассматривать в ноябре.

Информационный обзор редакции.

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