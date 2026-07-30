Световой перформанс на вечеринке «ПРОСВЕТ» готовит студия, которая создавала сцену для Red Hot Chili Peppers

По словам организаторов «ПРОСВЕТа», Пермь постепенно закрепляется как площадка, где федеральные команды реализуют проекты на уровне мировых стандартов. Над световым перформансом для вечеринки работает команда студии «СЕТАП», которая создавала визуальное сопровождение выступлений Red Hot Chili Peppers, Solomun и Nina Kraviz. Музыкальную часть мультимедиа-вечеринки «ПРОСВЕТа» представят электронный проект «Станция метро Горьковская», Jeam Biscuit и G-POL.

«Обычно электронная музыка воспринимается через звук, а свет — как фон. "ПРОСВЕТ" переворачивает эту логику: здесь световая постановка не сопровождает музыку, а становится ее вторым, визуальным языком. Каждый трек будет иметь собственный световой рисунок — с изменением интенсивности, цвета и динамики света в реальном времени», — рассказали организаторы фестиваля «ПРОСВЕТ».

Кроме вечеринки и архитектурного мэппинга на Доме Мешкова, театре оперы и балета, хореографического училища, в этом году фестиваль будет наполнен и образовательной программой, которую планируют представить в новом здании галереи.

О других фестивалях, которые пройдут в августе в Перми и за ее пределами, мы рассказывали в этой подборке.

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