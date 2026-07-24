Пермские улицы, площади и здания превратятся в инсталляции: стала известна программа фестиваля «ПРОСВЕТ—2026»

Застать игру света в городских локациях, в том числе на исторических зданиях, можно будет с 28 по 30 августа. Это строения Пермского театра оперы и балета, Завода Шпагина, Дома Мешкова, Пермской художественной галереи и Пермского хореографического училища. При этом фасад Пермской оперы вновь станет одним из главных «экранов» фестиваля.

В программе «ПРОСВЕТ—2026» также запланирована образовательная часть: встречи с художниками, лекции и паблик-токи об искусстве, технологиях и городской культуре. Подкрепиться между событиями можно будет в организованной зоне фудкорта.

Особой частью фестиваля станет мультимедиа-вечеринка, которая пройдет 29 августа на Заводе Шпагина. Хедлайнером тусовки выступит электронный проект «Станция Метро Горьковская».

Мы также брали интервью у идеолога фестиваля Андрея Михайловского (кстати, победителя премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2026 в категории «Креативные индустрии»!).

Информационный обзор редакции.