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Музыка

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Стал известен лайн-ап мультимедиа-вечеринки «ПРОСВЕТ»

Появился лайн-ап мультимедиа-вечеринки, которая состоится в рамках «ПРОСВЕТ». Событие запланировано на 29 августа на Заводе Шпагина, а сам фестиваль света и медиаискусства пройдет в Перми с 28 по 30 августа.

Кирилл Отинов

На мультимедиа-вечеринке «ПРОСВЕТА» выступят электронный проект из Нижнего Новгорода «Станция метро Горьковская», автор треков Mallorca и «Мескаль» Jeam Biscuit и мультижанровый диджей и саунд-продюсер G-POL.

Организаторы фестиваля говорят, что событие — не концерт и не клубная вечеринка в привычном смысле: в художественной среде архитектура, световые инсталляции и музыка становятся частью одного выступления.

Информационный обзор редакции. 18+

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