Больше 14 тысяч зрителей, десять дней и 480 участников: стали известны итоги Дягилевского фестиваля

В 2026 году Дягилевский фестиваль объединил более 480 участников, события прошли на 14 площадках города. Фестивальный клуб в этом году разместился в новой художественной галерее, его куратором была музыковед Ляля Кандаурова. Он включал лекции, творческие встречи и детские мастер-классы — всего 49 бесплатных событий. В образовательной программе участвовали 44 молодых певца из пяти стран и преподавателей оркестровых инструментов из России. Программу прошли 29 педагогов из 11 городов: Перми, Нытвы, Верещагино, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Саратова, Якутска и Краснодара. Впервые в этом году на фестивале появилась междисциплинарная резиденция «Остров»: там молодые художники разных практик работали со звуком и пространством, создавая проекты.

В пресс-службе министерства культуры рассказали, что за 10 дней события фестиваля посетили более 14,5 тыс. человек. Половина из них — гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Хабаровска и других городов.

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