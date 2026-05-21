Дягилевский фестиваль объявил опен-колл для новой арт-резиденции «Остров»: ждут тех, кто работает на пересечении жанров

Арт-резиденция разместится в селе Хохловка, где участники будут жить в формате глэмпинг-лагеря. С 6 по 21 июня они займется созданием серии звуковых, визуальных и перформативных работ, встроенных в архитектуру и ландшафт места. Куратором «Острова» станет режиссер Евгений Маленчев, его идеи ориентированы на создание искусства в гармонии с природой, поддержку экологических и художественных инициатив, а также обмен компетенциями и практиками. «"Остров" — это еще и метафорическое пространство: остров мысли, автономная художественная территория. Главная идея резиденции — дать авторам редкую возможность экспериментировать без страха ошибки или давления результата: пробовать новое, объединяться с единомышленниками, создавать неожиданные творческие команды. Мой основной практический опыт — режиссерский, поэтому я во многом воспринимаю всю резиденцию как большой перформанс», — поделился Евгений Маленчев.

Дягилевский фестиваль при участии СИБУРа объявляет опен-колл для художников, артистов, режиссеров, композиторов, музыкантов — людей, мыслящих и работающих на пересечении жанров, соединяющих разные практики и формы высказывания. Прием заявок продлится до 26 мая.

В пресс-службе Дягилевского фестиваля рассказали, что участники «Острова» будут создавать собственные работы: художественные, танцевальные, звуковые, театральные, встречаться и работать вместе с участниками фестиваля. Их лучшие эскизы намерены показать в последний день масштабного события. Напомним, в этом году Дягилевский фестиваль будет проходить с 11 по 20 июня.

Информационный обзор редакции. 18+