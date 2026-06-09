Возвращение ночных концертов и взаимодействие художественных дисциплин: известна программа фестивального клуба Дягилевского фестиваля

За программу Фестивального клуба в этом году отвечали музыкант, популярный лектор Ляля Кандаурова и эксперт в области современной музыки Денис Бояринов. Они сделали акцент на просветительстве и взаимодействии художественных дисциплин. «Главная черта клубной программы 2026 года — широкоугольная оптика. Мы хотели, чтобы клуб не просто комментировал происходящее на фестивале, но стал полноценной гуманитарной платформой, где классическая музыка соединяется с электронным и индустриальным звуком, поэзией, философией, театром, историей архитектуры. Для нас было важно, чтобы присутствовали разные дисциплины, потому что таким образом раскрываются неожиданные и очень интересные ракурсы. Мне кажется, что клуб – хорошее место для встречи гостей фестиваля с людьми, которые необычно, парадоксально мыслят, потому что в этом и есть фестивальность – некий парад-алле разных интеллектуальных стихий», — поделилась куратор клубной программы Ляля Кандаурова.

Среди спикеров лекционной программы: музыкальный критик, эксперт Московской филармонии и композитор Ярослав Тимофеев, который расскажет об истории музыки и творчестве Куртага и Пярта, балетный критик и куратор танцевальных проектов Богдан Королек со сверхкратким обзором ста лет танцевального театра и «Человеческим голосом» Пуленка. Сама Ляля Кандаурова прочитает лекции о симфониях Бетховена и Моцарта, а также духовной музыке Рахманинова, а театровед и музыкальный критик Илья Кухаренко — о фигуре Рамо и роли хореографа в современном театре.

В ночной программе Фестивального клуба запланированы два концерта альтернативной и редкой музыки (18+): «Фортепианная ночь» с Владимиром Ивановым-Ракиевским, Петром Айду и жемчужинами репертуара XIX–XXI веков и «Ночь эмбиента» с российскими проектами на стыке психоакустики, электронного эксперимента, аналогового саунда и звукового ритуала. Впервые с 2009 года в Перми выступит поэт и переводчик Юлий Гуголев, литературный критик Виталий Кальпиди он представит свою новейшую мультимедийную композицию «Старушечья любовь: эксгумация будущего в настоящее» (18+).

Информационный обзор редакции. 12+