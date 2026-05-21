Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

RED FEST в 2026 году не будут проводить

Организаторы летнего музыкального фестиваля RED FEST отменили его в 2026 году. Новостью они поделились в социальных сетях.

RED FEST/ВКонтакте

«Это решение далось на непросто. Спасибо за все эти годы, за всю вашу энергию, поддержку и то тепло, которое вы всегда приносите с собой. Без вас RED FEST не был бы тем, чем стал», — написали организаторы RED FEST.

В 2025 году в Перми провели десятый фестиваль. В честь юбилейной даты RED FEST выпустил виниловую пластинку, где были собраны песни пермских музыкантов, которые за эти годы выступали на главной и электронной сценах.

Информационный обзор редакции. 12+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: