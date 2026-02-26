Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Солисты Большого театра и выступление с Владимиром Спиваковым: известна программа фестиваля Дениса Мацуева

В Перми собираются провести XVI фестиваль Дениса Мацуева. В течение нескольких дней в Пермской краевой филармонии выступят сам пианист, а также Владимир Спиваков, «Виртуозы Москвы» и солисты Большого театра.

Фестиваль Дениса Мацуева откроется 1 марта сольным вечером пианиста-виртуоза с шедеврами Шуберта, Шумана и Листа. На второй день слушателям представят программу XX века — Бриттен, Шостакович, Пьяццолла — в исполнении солистки Большого театра Екатерины Шипулиной, танцовщика Олега Габышева и Страдивари-ансамбля Мариинского театра под управлением Лоренца Настурика-Гершовичи.

Оркестр Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского под управлением Ивана Никифорчина исполнит симфоджазовые аранжировки и импровизации. В финале фестиваля Дениса Мацуева, пианист выступит совместно с Владимиром Спиваковым и Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы». В программе: Концерт №1 Бетховена и сочинения Канчели.

В конце марта в «Триумфе» собираются провести фестиваль, посвященный крупнейшему российскому композитору современности — Леониду Десятникову. 

