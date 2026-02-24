Фестиваль, посвященный композитору Леониду Десятникову, пройдет в Перми: рассказываем, что в программе

Музыка Десятникова в Перми звучит регулярно: в разные годы были «Зима священная 1949» и «Возвращение», «По канве Астора» и Hommage à Astor Piazzolla, Du côté de chez Swan («В сторону Лебедя») и «Песни советских композиторов», цикл «Буковинские песни», «Путешествие Лисы на Северо-Запад». «Каждая работа Десятникова — настоящая полистилистическая головоломка, сквозь которую безошибочно проявляется композиторская индивидуальность. Превосходно владея оркестровым языком, он цитирует великих предшественников, смешивает фольклор, поп-музыку, литературу и кино, вписывает легко узнаваемые или, наоборот, крайне изысканные аллюзии, добавляя человеческие эмоции и характерную ироничность», — рассказывают о композиторе в частной филармонии «Триумф».

Первым событием фестиваля Десятникова 22 марта станет лекция «Каталог Десятникова» от композитора и сооснователя нотного издательства «Невма» Элины Андриановой. Также пройдет заседание киноклуба «Кино, вино и домино», на котором покажут фильм с музыкой Десятникова-кинокомпозитора. 25 марта пройдет концерт камерной музыки, на котором прозвучат «Любовь и жизнь поэта», «Вариации на обретение жилища», «Как старый шарманщик» и другие сочинения в исполнении Алексея Гориболя, Федора Шинкевича и артистов УАФО.

27 апреля и 4 июня запланированы еще два концерта камерной музыки. В программу первого войдут «5 стихотворений Тютчева» для сопрано и фортепиано, «Альбом для Айлики», «Эскизы к закату» и другие сочинения, которые исполнят струнный квартет Кристины Лебедевой, Анастасия Иванова, и Ирина Байкова. Финальным событием фестиваля станет исполнение музыки из кинофильма «Москва», камерной оперы «Бедная Лиза» от Алексея Гориболя, Алисы Тен, Сергея Година.

Информационный обзор редакции. 6+