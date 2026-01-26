Один из старейших танцевальных баров города выставили на продажу

Владелец оценил готовый бизнес в 5,5 млн рублей. Судя по объявлению на сайте «Авито», бар продается вместе во всем оборудованием, мебелью, правом аренды помещения, базой данных и брендом. Владелец отметил, что в «Ритме» в 2024 году была сделана реновация, а при желании сферу деятельности заведения можно изменить.

Недавно мы рассказывали, что в Перми закрылся Wonder Bar: он проработал больше девяти лет.

