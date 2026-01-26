Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

Один из старейших танцевальных баров города выставили на продажу

В Перми на продажу выставили танцевальный клуб-бар «Ритм». Заведение находится у Гознака: оно работает на этом месте 27 лет.

Клуб-бар РИТМ/ВКонтакте

Владелец оценил готовый бизнес в 5,5 млн рублей. Судя по объявлению на сайте «Авито», бар продается вместе во всем оборудованием, мебелью, правом аренды помещения, базой данных и брендом. Владелец отметил, что в «Ритме» в 2024 году была сделана реновация, а при желании сферу деятельности заведения можно изменить.

Недавно мы рассказывали, что в Перми закрылся Wonder Bar: он проработал больше девяти лет.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: