Хор Triumphus Vox готовит первый официальный концерт-презентацию

Драматургию концертов и дополнение их визуальными смыслами выстроит хореограф и режиссер Ольга Цветкова, поставившая спектакли на сценах концертного зала Зарядье и новой сцены Александринского театра, Дома радио и Центра современного искусства им. Сергея Курёхина. «С хором "Триумфа" у меня мгновенно случилась абсолютная любовь. Они были готовы работать с поддержками, петь наверху и практически вниз головой, практиковать суфийские танцы и транс, танцевать внутри шаманского круга по одному. Это дало мне ясное понимание, что я могу разойтись по полной и идти с ними в сложный материал, связанный с ритуалом», — поделилась Ольга Цветкова.

В пресс-службе филармонии «Триумф» рассказали, что артисты хора Triumphus Vox собираются продемонстрировать разные творческие возможности: от исполнения русской и западноевропейской духовной музыки до опусов современных композиторов в составе большого смешанного хора, в камерных ансамблях и в сольных номерах. В программе концертов особое место займут мировые премьеры, сочинений, написанных современными композиторами специально для хора Triumphus Vox.

Кстати! Оперная дива Аида Гарифуллина выступит на концерте в честь 90-летия Пермской краевой филармонии.

Информационный обзор редакции. 6+