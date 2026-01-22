Оперная дива Аида Гарифуллина выступит на концерте в честь 90-летия Пермской краевой филармонии

Гала-концерт «Признание в любви» приурочен к 90-летнему юбилею филармонии. На сцене Большого филармонии звезда мировой оперы Аида Гарифуллина выступит с Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.

В программе концерта — знаменитые оперные арии и дуэты, а также шедевры оркестровой музыки Джузеппе Верди, Пьетро Масканьи, Джакомо Пуччини, Петра Ильича Чайковского, Сергея Рахманинова.

