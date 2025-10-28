За год количество ценителей классической музыки в Прикамье увеличилось на треть

В Пермском крае наблюдается повышенный интерес жителей к классической музыке. За год он увеличился на 30%. В списке избранных композиций у пермяков оказались сочинения Антонио Вивальди, Людвига ван Бетховена, Георга Фридриха Генделя и Петра Чайковского. Такие данные приводятся в исследовании цифровой экосистемы МТС совместно с сервисом МТС Музыка.