За год количество ценителей классической музыки в Прикамье увеличилось на треть

В Пермском крае наблюдается повышенный интерес жителей к классической музыке. За год он увеличился на 30%. В списке избранных композиций у пермяков оказались сочинения Антонио Вивальди, Людвига ван Бетховена, Георга Фридриха Генделя и Петра Чайковского. Такие данные приводятся в исследовании цифровой экосистемы МТС совместно с сервисом МТС Музыка.
Большей любовью у жителей региона пользуются композиции венецианца Антонио Вивальди — доля их прослушиваний составила 43%. На втором месте оказались музыкальные труды Людвига ван Бетховена (16%), а на третьем — Георга Фридриха Генделя (9%). Единственным российским композитором в топ-10 числится Петр Чайковский — его композиции предпочитает 7% опрошенных.
Самыми популярными произведениями у каждого автора стали: Storm (Антонио Вивальди), Orchestra Of The Golden Light (Людвиг ван Бетховен), Passacaglia in G Minor (Георг Фридрих Гендель), Щелкунчик, соч. 71 — Танец феи Драже и принца Оршада (Петр Чайковский).
Недавно мы делились первой прошедшей трансляцией рок-мюзикла второй части проекта «Музыка жизни». Его показывали подопечным онкогематологическом центра им. Гааза.
