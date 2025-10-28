Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

За год количество ценителей классической музыки в Прикамье увеличилось на треть

В Пермском крае наблюдается повышенный интерес жителей к классической музыке. За год он увеличился на 30%. В списке избранных композиций у пермяков оказались сочинения Антонио Вивальди, Людвига ван Бетховена, Георга Фридриха Генделя и Петра Чайковского. Такие данные приводятся в исследовании цифровой экосистемы МТС совместно с сервисом МТС Музыка.

freepik.com

Большей любовью у жителей региона пользуются композиции венецианца Антонио Вивальди — доля их прослушиваний составила 43%. На втором месте оказались музыкальные труды Людвига ван Бетховена (16%), а на третьем — Георга Фридриха Генделя (9%). Единственным российским композитором в топ-10 числится Петр Чайковский — его композиции предпочитает 7% опрошенных.

Самыми популярными произведениями у каждого автора стали: Storm (Антонио Вивальди), Orchestra Of The Golden Light (Людвиг ван Бетховен), Passacaglia in G Minor (Георг Фридрих Гендель), Щелкунчик, соч. 71 — Танец феи Драже и принца Оршада (Петр Чайковский).

Недавно мы делились первой прошедшей трансляцией рок-мюзикла второй части проекта «Музыка жизни». Его показывали подопечным онкогематологическом центра им. Гааза.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: