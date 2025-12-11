Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Проект, посвященный тематическим хоровым вечеринкам, собираются запустить в Перми

В Перми собираются проводить тематические хоровые вечеринки. Это новое направление, которое становится популярным в Москве и других крупных городах.

xop.project/ВКонтакте

Создатели проекта — певица Глафира Утемова и вокальный энтузиаст Юлия Дебелая. Девушки рассказали, что он будет включать тематические вечеринки, на которых планируется сначала разучивать песни, учиться петь их вместе с хормейстером, а затем исполнять. «Поскольку каждый хор будет уникальным, наши форматы могут меняться — иногда это будет а капельный хор, иногда с инструментами, иногда с минусовками или диджеями», — поделились авторы «Хор project» в соцсетях.

Первую хор-вечеринку в Перми собираются устроить 11 декабря, она будет посвящена фолку. Но в рамках проекта планируются разные тематики: рождественская, времен СССР, рок и пр.

Недавно мы рассказывали о том, что частная филармония «Триумф» создает собственный хор: и он станет одним из самых больших в городе. 

