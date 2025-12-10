Проект Романа Аверина, «Биг-Бенд Урала», Жоандер Сантос: известна программа юбилейного фестиваля «Джаз-Лихорадка»

Первый день «Джаз-Лихорадки» начнется с выступления пермского ансамбля «Аристократ» под руководством Константина Березина, известного своим мастерством импровизации. Также 13 декабря выйдут на сцену вокальный ансамбль Art&Cool под руководством Татьяны Лекомцевой (Пермь) с джазовыми и эстрадными композициями, трио-квартет Sirop electric quartet (Пермь). Кульминацией вечера станет выход на сцену «Биг-бенда Урала» под управлением Виталия Владимирова (Екатеринбург) и солистки Ирины Остин — одной из ведущих вокалисток страны, чье мастерство импровизации и скэта вызывает восхищение.

Во второй день фестиваля на сцену выйдут ансамбль «Се-Ля-Ви» (Пермь) и проект Roman Averin Project под руководством Романа Аверина. Главным событием 14 декабря станет выступление знаменитого Трио Олега Бутмана и бразильского певца-гитариста Жоандера Сантоса. Завершит фестиваль джазовый оркестр Евгения Манцирина, собравший лучших музыкантов Перми.

Кстати, фестиваль «Дягилев +» в этом году пройдет в Перми 14-16 декабря: главным событием станет новая программа оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

