Впервые мюзикл из цикла «Музыка жизни» собираются транслировать в онокологическом центре

Организаторы, благотворительный фонд «Берегиня», рассказали, что концерт в трансляции смогут увидеть 30 семей из Пермского края, чьи дети проходят сейчас лечение в онкогематологическом центре. По словам автора проекта и режиссера Алены Семериковой, трансляция «Первого концерта» позволит детям на время покинуть больничные стены и увидеть историю, близкую их собственному опыту, получить вдохновение и позитивные эмоции.

В основе мюзикла «Первый концерт» — вечные хиты группы Queen и история подростка Гриши. Он мечтал о сцене и своей группе, но его жизнь резко изменила онкология. Несмотря ни на что тяжелое испытание не разрушило его мечту, а помогло найти причину, чтобы жить.

