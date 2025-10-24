Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Впервые мюзикл из цикла «Музыка жизни» собираются транслировать в онокологическом центре

В ДК им. Солдатова 27 октября планируют устроить показ рок-мюзикла «Первый концерт» — второй части проекта «Музыка жизни». И его впервые будут транслировать в онкогематологическом центре им. Гааза.

Организаторы, благотворительный фонд «Берегиня», рассказали, что концерт в трансляции смогут увидеть 30 семей из Пермского края, чьи дети проходят сейчас лечение в онкогематологическом центре. По словам автора проекта и режиссера Алены Семериковой, трансляция «Первого концерта» позволит детям на время покинуть больничные стены и увидеть историю, близкую их собственному опыту, получить вдохновение и позитивные эмоции.

В основе мюзикла «Первый концерт» — вечные хиты группы Queen и история подростка Гриши. Он мечтал о сцене и своей группе, но его жизнь резко изменила онкология. Несмотря ни на что тяжелое испытание не разрушило его мечту, а помогло найти причину, чтобы жить.

Недавно мы рассказывали о том, что Пермский край попал в топ-10 регионов, где поддерживают НКО и социальное предпринимательство.

