Пермский край попал в топ-10 регионов, где поддерживают НКО и социальное предпринимательство

Пермский край занял десятое место, поднявшись по сравнению с 2023 годом, на пять позиций. Кроме него, в группе лидеров находятся Ленинградская, Самарская, Тюменская, Ярославская, Новосибирская области, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Приморский край.

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что список формируется по 20 показателям, среди них: муниципальная и информационная поддержка, инфраструктура и доступ НКО к социальным услугам.