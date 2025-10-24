Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пермский край попал в топ-10 регионов, где поддерживают НКО и социальное предпринимательство

Пермский край впервые вошел в группу лидеров рейтинга поддержки НКО и социального предпринимательства. Его составило минэкономразвития России по итогам 2024 года.

Пресс-служба администрации Перми

Пермский край занял десятое место, поднявшись по сравнению с 2023 годом, на пять позиций. Кроме него, в группе лидеров находятся Ленинградская, Самарская, Тюменская, Ярославская, Новосибирская области, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Приморский край.

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что список формируется по 20 показателям, среди них: муниципальная и информационная поддержка, инфраструктура и доступ НКО к социальным услугам.

