В Пермском крае выпустили альбом с народными коми-пермяцкими и русскими песнями

Альбом называется «Сьöлöм бурмöтанки» (в переводе с коми-пермяцкого — «успокаивающий сердце»). В нем 18 песен, среди которых есть и авторские произведения участников коллектива. В пресс-службе проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа, альбом стал первой профессиональной аудиозаписью ансамбля за 15 лет его существования.

Также прошла премьера видеоролика об ансамбле: в нем представлены история «Пелысёк», его будни и праздники, репетиции и выступления, а главное — людей, которые с любовью хранят и передают национальные традиции. «К сожалению, это поколение людей — последние носители традиции. Они ещё родились и росли в традиционном быту, с полатей, подглядывая за родителями, учились петь и перенимали танец. Они умеют все — печь хлеб, варить сур, молоть зерно вручную, прясть, думать и говорить по-коми-пермяцки. После них не останется носителей… Надо записывать их, на фото, видео, аудио, оставлять это бесценное для всех следующих поколений», — рассказала руководитель АНО «АРТкад» Марина Белавина.

