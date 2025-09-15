Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

В Перми впервые планируют показать весь цикл спектаклей «Музыка жизни»

Впервые в Перми собираются показать все музыкальные спектакли «Музыка жизни» (0+). Проект, существующий с 2017 года, объединил на одной сцене более 150 артистов и помог направить около 6,4 млн рублей на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями.

Егор Рукавицын
Павел Малышев
Павел Семянников
Алена Кобелева

В пресс-службе фонда «Берегиня» рассказали, что за восемь лет проект вырос из камерного концерта до мюзикла с оригинальными сценарием и хореографией. К нему присоединились профессионалы: актеров, вокалистов, художника-постановщика и хореографа, которые помогают на безвоздмездной основе. «Цикл спектаклей "Музыка жизни" — это тот яркий пример, где искусство и помощь сливаются воедино. Зрителям этот проект дарит вдохновение от профессиональных и трогательных постановок. Актерам — реализацию своих талантов на большой сцене.  А подопечные нашего фонда получают реальную помощь. Это новый подход, где благотворительность наполняет энергией и верой в добро», — рассказала директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева, лауреат премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025.

Первым спектаклем проекта была интерактивная сказка «Музыка жизни: путь героя», в которой зрители вместе с героями боролись со злом. Спустя три года пермякам представили рок-мюзикл «Музыка жизни 2: первый концерт», посвященный переживаниям подростков, которые оказываются в больничных стенах. В 2024 года на сцене театра оперы и балета впервые показали спектакль «Музыка жизни 3: это наше шоу». Он рассказывает о подвиге и огромной родительской любви, в нем впервые в качестве актеров приняли участие дети с ОВЗ.

Показы всех трех спектаклей пройдут осенью: в середине октября в ДК Солдатова собираются представить «Музыка жизни 3: это наше шоу», в конце октября — «Музыка жизни 2: первый концерт». Заключительные показы цикла пройдут в конце ноября в ПДНТ «Губернии» спектаклем «Музыка жизни: путь героя».

Недавно мы показывали и рассказывали, как прошел благотворительный пикник на крыше «Дома счастья».

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: