В Перми впервые планируют показать весь цикл спектаклей «Музыка жизни»

В пресс-службе фонда «Берегиня» рассказали, что за восемь лет проект вырос из камерного концерта до мюзикла с оригинальными сценарием и хореографией. К нему присоединились профессионалы: актеров, вокалистов, художника-постановщика и хореографа, которые помогают на безвоздмездной основе. «Цикл спектаклей "Музыка жизни" — это тот яркий пример, где искусство и помощь сливаются воедино. Зрителям этот проект дарит вдохновение от профессиональных и трогательных постановок. Актерам — реализацию своих талантов на большой сцене. А подопечные нашего фонда получают реальную помощь. Это новый подход, где благотворительность наполняет энергией и верой в добро», — рассказала директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева, лауреат премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025.

Первым спектаклем проекта была интерактивная сказка «Музыка жизни: путь героя», в которой зрители вместе с героями боролись со злом. Спустя три года пермякам представили рок-мюзикл «Музыка жизни 2: первый концерт», посвященный переживаниям подростков, которые оказываются в больничных стенах. В 2024 года на сцене театра оперы и балета впервые показали спектакль «Музыка жизни 3: это наше шоу». Он рассказывает о подвиге и огромной родительской любви, в нем впервые в качестве актеров приняли участие дети с ОВЗ.

Показы всех трех спектаклей пройдут осенью: в середине октября в ДК Солдатова собираются представить «Музыка жизни 3: это наше шоу», в конце октября — «Музыка жизни 2: первый концерт». Заключительные показы цикла пройдут в конце ноября в ПДНТ «Губернии» спектаклем «Музыка жизни: путь героя».

